В чемпионате Украины команды обменялись голами-красавцами (видео)

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Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcvolynlutsk

Матч 22-го тура чемпионата Украины в Первой лиге "Металлист 1925" - "Волынь" подарил любителям футбола сразу два красивых мяча.

Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)

На 36-й минуте хавбек харьковчан Олег Голодюк блестящим ударом головой в стиле Робина ван Перси перебросил кипера гостей. Однако победы в этом матче "Металлист-1925" так и не увидел, ведь на 68-й минуте полузащитник "Волыни" Артур Рябов феноменальным ударом издали переправил мяч в ворота хозяев, при этом мяч ударился сразу об две штанги на пути к цели.

Видео голов в матче "Металлист 1925" - "Волынь":

 
 
 
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Публикация от ФК "МЕТАЛІСТ 1925" ХАРКІВ (@metalist1925_kh)

Видеообзор матча "Металлист 1925" - "Волынь":

Отметим по итогам ничьей 1:1 "Металлист-1925" (40 очков) сохранил за собой третье место в турнирной таблице Первой лиги, "Волынь" (36 очков) - шестая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист забил дебютный гол в чемпионате Южной Кореи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 466

Все по теме:

ФК Волынь, Футбол, Первая лига, Гол, ФК Металлист 1925.
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