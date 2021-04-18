В чемпионате Украины команды обменялись голами-красавцами (видео)

Матч 22-го тура чемпионата Украины в Первой лиге "Металлист 1925" - "Волынь" подарил любителям футбола сразу два красивых мяча.

На 36-й минуте хавбек харьковчан Олег Голодюк блестящим ударом головой в стиле Робина ван Перси перебросил кипера гостей. Однако победы в этом матче "Металлист-1925" так и не увидел, ведь на 68-й минуте полузащитник "Волыни" Артур Рябов феноменальным ударом издали переправил мяч в ворота хозяев, при этом мяч ударился сразу об две штанги на пути к цели.

Видео голов в матче "Металлист 1925" - "Волынь":



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Видеообзор матча "Металлист 1925" - "Волынь":

Отметим по итогам ничьей 1:1 "Металлист-1925" (40 очков) сохранил за собой третье место в турнирной таблице Первой лиги, "Волынь" (36 очков) - шестая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист забил дебютный гол в чемпионате Южной Кореи.