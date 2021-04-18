В США футболист случайно забил блестящий гол (видео)

В МЛС стартовал регулярный сезон, а команды штампуют красивые голы практически в каждом матче.

Так в игре "Нэшвилл" - "Цинциннати" (2:2) костариканский полузащитник хозяев Рандаль Леаль при счете 1:2 в пользу гостей забил спасительный гол для своей команды. На 64-й минуте встречи хавбек наверняка исполнял навес, однако не рассчитал, и его передача стала роковым ударом для вратаря "Цинциннати", который явно не ожидал такого подвоха от соперника.

Видео супергола Леаля доступно в сети:

Видеообзор матча "Нэшвилл" - "Цинциннати":

Ранее "Телеграф" сообщал, что регулярный сезон в МЛС начался с невероятного гола в Сиэтле.