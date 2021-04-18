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В США футболист случайно забил блестящий гол (видео)

В США футболист случайно забил блестящий гол (видео)
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter nashvillesc

В МЛС стартовал регулярный сезон, а команды штампуют красивые голы практически в каждом матче.

В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)

Так в игре "Нэшвилл" - "Цинциннати" (2:2) костариканский полузащитник хозяев Рандаль Леаль при счете 1:2 в пользу гостей забил спасительный гол для своей команды. На 64-й минуте встречи хавбек наверняка исполнял навес, однако не рассчитал, и его передача стала роковым ударом для вратаря "Цинциннати", который явно не ожидал такого подвоха от соперника.

Видео супергола Леаля доступно в сети:

Видеообзор матча "Нэшвилл" - "Цинциннати":

Ранее "Телеграф" сообщал, что регулярный сезон в МЛС начался с невероятного гола в Сиэтле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 811

Все по теме:

МЛС, Футбол, Гол, ФК Цинциннати, Рандаль Леаль, ФК Нэшвилл.
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