В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)

В матче чемпионата Австралии "Мельбурн Сити" - "Мельбурн Виктори" был забит невероятный гол.

Хозяева, которые лидируют в первенстве, с первых минут начали давление на ворота гостей, которые занимают последнее место в турнирной таблице А-лиги, и это давление увенчалось голом, да еще каким. Вингер Сити и сборной Австралии Эндрю Наббут подхватил мяч на левом фланге, затем протащил его к чужой штрафной и внешней стороной стопы отправил круглого прямиком в угол ворот.

Примечательно, что за действиями футболиста активно наблюдали любопытные птицы, которые обосновались прямо на газоне стадионе "ААМИ Парк".

Видео гола Наббута - в обзоре матча "Мельбурн Сити" - "Мельбурн Виктори":

Отметим, в итоге хозяева победили в поединке со счетом 7:0.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном взятии ворот в МЛС, где футболист отметился голом, делая подачу.