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В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)

В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче чемпионата Австралии "Мельбурн Сити" - "Мельбурн Виктори" был забит невероятный гол.

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Хозяева, которые лидируют в первенстве, с первых минут начали давление на ворота гостей, которые занимают последнее место в турнирной таблице А-лиги, и это давление увенчалось голом, да еще каким. Вингер Сити и сборной Австралии Эндрю Наббут подхватил мяч на левом фланге, затем протащил его к чужой штрафной и внешней стороной стопы отправил круглого прямиком в угол ворот. 

Примечательно, что за действиями футболиста активно наблюдали любопытные птицы, которые обосновались прямо на газоне стадионе "ААМИ Парк".

Видео гола Наббута - в обзоре матча "Мельбурн Сити" - "Мельбурн Виктори":

Отметим, в итоге хозяева победили в поединке со счетом 7:0.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном взятии ворот в МЛС, где футболист отметился голом, делая подачу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 469

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Футбол, Гол, Эндрю Наббут.
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