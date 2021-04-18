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Украинский футболист отметился дублем в Бельгии (видео)

Украинский футболист отметился дублем в Бельгии (видео)
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram r.yaremchuk

В воскресенье, 18 апреля, "Гент" проводил гостевой поединок против "Зюлте-Варегема". Встреча, состоявшаяся на "Регенбогстадионе", завершилась разгромной победой гостей со счетом 2:7.

В Бельгии футболист забил красивый гол, исполнив финт Зидана (видео)

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук отметился двумя голами в этом поединке. Кроме того, на счету форварда сборной Украины еще и одна голевая передача. На 14-й минуте поединка Яремчук оформил прекрасный ассист на Алессио Кастро-Монтеса. Через 15 минут Роман отличился сам, удачно замкнув прострел справа. А в концовке второго тайма украинец забил седьмой гол своей команды в матче.

Видео ассиста Яремчука:

Видео первого гола Яремчука:

Видео второго гола Яремчука:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Эдуард Соболь забил феноменальный гол за "Брюгге".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 351

Все по теме:

Сборная Украины, Бельгия, Футбол, ФК Зюлте-Варегем, ФК Гент.
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