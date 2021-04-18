Украинский футболист отметился дублем в Бельгии (видео)

В воскресенье, 18 апреля, "Гент" проводил гостевой поединок против "Зюлте-Варегема". Встреча, состоявшаяся на "Регенбогстадионе", завершилась разгромной победой гостей со счетом 2:7.

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук отметился двумя голами в этом поединке. Кроме того, на счету форварда сборной Украины еще и одна голевая передача. На 14-й минуте поединка Яремчук оформил прекрасный ассист на Алессио Кастро-Монтеса. Через 15 минут Роман отличился сам, удачно замкнув прострел справа. А в концовке второго тайма украинец забил седьмой гол своей команды в матче.

Видео ассиста Яремчука:

Видео первого гола Яремчука:

Видео второго гола Яремчука:

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