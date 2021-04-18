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Автогол вратаря и пушка Эриксена - в обзоре матча "Наполи" - "Интер" (Видео)

Автогол вратаря и пушка Эриксена - в обзоре матча "Наполи" - "Интер" (Видео)
23:38 Вс, 18 Апрель 2021 Телеграф Фото: Twitter inter

В воскресенье, 18 апреля, "Наполи" в рамках центрального матча 31-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Интер". Встреча, проходившая в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона", завершилась со счетом 1:1.

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Команды по ходу встречи обменялись голами. В первом тайме после странной ошибки вратаря "Интера" Самира Хандановича, который под давлением своего же защитника "уронил" мяч в свои ворота, отметились неаполитанцы. Гости отыгрались благодаря пушечному выстрелу Кристиана Эриксена.

Этот результат оставил "Интер" (75 очков) на первом месте в турнирной таблице Серии А, "Наполи" (60 очков) - пятый. В следующем туре "Нерадзурри" сыграют на выезде со "Специей" (21.04.2021), а неаполитанцы примут "Лацио" (22.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 апреля Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Наполи, Серия А, Футбол.
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