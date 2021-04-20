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Украинский футбольный клуб собрал "доказательства" предвзятого судейства (видео)

Украинский футбольный клуб собрал "доказательства" предвзятого судейства (видео)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: ФК Нива

Тернопольская "Нива" на своем официальном сайте опубликовала видео спорных решений арбитра в матче 22-го тура Первой лиги против "Вереса".

В Первой лиге команды обменялись голами-красавцами (видео)

Встреча, что проходила в Тернополе, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. Хозяева считают, что в этом матче судейская бригада арбитров во главе с Климом Забродой принимала предвзятые решение, которые напрямую повлияли на исход противостояния.

"Нива" поделилась видеонарезкой с 11 спорными моментами в игре с "Вересом":

Добавим, что тернопольская команда с 18 очками в активе борется за выживание в Первой лиге. В то же время "Верес" (48 очков) уверенно лидирует в первенстве и является главным претендентом на повышение в классе.

Ранее "Телеграф" сообщал об еще одном судейском скандале, связанном с "Вересом"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Первая лига, ФК Нива, ФК Верес.
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