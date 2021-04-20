Украинский футбольный клуб собрал "доказательства" предвзятого судейства (видео)

Тернопольская "Нива" на своем официальном сайте опубликовала видео спорных решений арбитра в матче 22-го тура Первой лиги против "Вереса".

Встреча, что проходила в Тернополе, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. Хозяева считают, что в этом матче судейская бригада арбитров во главе с Климом Забродой принимала предвзятые решение, которые напрямую повлияли на исход противостояния.

"Нива" поделилась видеонарезкой с 11 спорными моментами в игре с "Вересом":

Добавим, что тернопольская команда с 18 очками в активе борется за выживание в Первой лиге. В то же время "Верес" (48 очков) уверенно лидирует в первенстве и является главным претендентом на повышение в классе.

Ранее "Телеграф" сообщал об еще одном судейском скандале, связанном с "Вересом".