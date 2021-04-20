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Метит в сборную: Кравец забил очередной гол в Турции (видео)

Метит в сборную: Кравец забил очередной гол в Турции (видео)
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter konyaspor

Во вторник, 20 апреля, "Ризеспор", за который выступает Николай Морозюк принимал "Коньяспор" Артема Кравца. Один из голов в поединке на счету украинского нападающего гостей.

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Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу  "Ризеспора", а последний гол в поединке записал на свой счет Кравец. На 85-й минуте встречи Артем головой замкнул навес партнера с левого фланга.

Видео гола Артема Кравца:

Это поражение отбросило "Коньяспор" (41 очко) на 13-е место в турецкой Суперлиге, "Ризеспор" (42 очка) -11-й, лидирует в первенстве "Бешикташ" (71 очко).

Отметим, Кравец в сезоне 2020/21 забил 9 голов в 27 матчах чемпионата Турции. Такие бомбардирские показатели могут заставить главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко взять Артема на Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист забил пушечный гол в Первой лиге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Артем Кравец, ФК Коньяспор, Турецкая Суперлига, ФК Ризеспор.
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