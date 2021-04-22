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Четверг, 22.04.2021
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Гол Малиновского - в обзоре матча "Рома" - "Аталанта" (видео)

Гол Малиновского - в обзоре матча "Рома" - "Аталанта" (видео)
21:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter atalanta_bc

В четверг, 22 апреля, "Рома" в рамках матча 32-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Аталанту". Встреча, проходившая в Риме на "Олимпийском" стадионе, завершилась со счетом 1:1.

Малиновский возглавил рейтинг лучших игроков Европы

В середине первого тайма украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вывел бергамесков вперед. На 26-й минуте украинец удачно замкнул прострел Робина Госенса с левого фланга, оставив не удел оборону "Волков". На 69-й минуте вторую желтую каточку схлопотал Госенс, который оставил свою команду в меньшинстве, а спустя 6 минут "Рома" усилиями Бриана Кристианте сравняла счет. Отметим, в компенсированное время за две желтых карточки с поля был удален защитник "Ромы" Ибаньес.

Этот результат оставил "Рому" (55 очков) на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, "Аталанта" (65 очков) - третья. В следующем туре "Волки" сыграют на выезде с "Кальяри" (25.04.2021), а "Богиня" проведет выездной поединок с "Болоньей" (25.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" победила "Ювентус" благодаря голу Малиновского.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Рома, Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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