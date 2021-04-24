Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)

В пятницу, 23 апреля, "Арсенал" в рамках матча 33-гоо тура чемпионата Англии принимал "Эвертон". Встреча, прошедшая на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Победу ливерпульской команде принес курьезный автогол вратаря "Арсенала" Бернда Лено, который попытался поймать мяч после прострела справа, однако круглый нашел брешь и ускользнул в ворота.

Это поражение оставило "Арсенал" (46 очков) на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" (52 очка) - восьмой. В следующем туре "Канониры" сыграют в гостях с "Ньюкаслом" (02.05.2021), а "Ириски" примут "Астон Виллу" (01.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Эвертон" в прошлом туре дал бой "Тоттенхэму".