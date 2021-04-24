В Бундеслиге футболист забил роскошный гол с лету (видео)

В матче 31-го тура чемпионата Германии сезона 2020/21 "Аугсбург" - "Кельн" (2:3) был забит феноменальный гол ударом с лету.

Встреча, что проходила на "ВВК Арене", завершилась минимальной победой "Кельна" со счетом 2:3. Непосредственное участие в триумфе "Козлов" принял полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда, который оформил дубль в этом поединке. Особенно красивым оказался первый гол во встрече - Дуда удачно поймал мяч с лету и поразил верхний угол ворот "Аугсбурга".

Видео гола Дуды доступно в сети:

RIDICULOUS VOLLEY FROM ONDREJ DUDA pic.twitter.com/8j3iQm9HCw — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2021

Эта победа немного увеличила шансы "Кельна" на выживание. Команда сейчас находится в зоне вылета плей-офф и в одном очке от спасительного 15-го места.

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