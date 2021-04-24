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"Колос" разгромил "Ворсклу" в битве за еврокубковое место (видео)

"Колос" разгромил "Ворсклу" в битве за еврокубковое место (видео)
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В субботу, 24 апреля, "Колос" принимал "Ворсклу" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины 2020/21. Встреча, проходившая в Ковалевке на одноименном стадионе, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

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Победу "Колосу" принесли точные выстрелы Дениса Костышина, Вячеслава Чурко и Евгения Смирного.

Видеообзор матча: "Колос" - "Ворскла"

Этот результат позволил "Колосу" (37 очков) подняться на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, "Ворскла" (37 очков) опустилась на пятую строчку. В следующем туре "Колос" сыграет на выезде с "Десной" (01.05.2021), а полтавчане примут "Динамо" (01.05.2021). Отметим, 4-я команда в первенстве по итогам сезона добудет себе путевку в новый еврокубок - Лигу конференций.

"Телеграф" напоминает, что в стартовом поединке игрового дня "Днепр-1" уничтожил "Минай".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Колос.
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