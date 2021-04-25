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Украинский футболист забил блестящий гол в Венгрии (видео)

Украинский футболист забил блестящий гол в Венгрии (видео)
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ztefc

В матче 31-го тура чемпионата Венгрии "Академия Пушкаша" принимала "Залаэгерсег". Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4, а один из голов записал на свой счет украинец Артем Фаворов.

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В дебюте поединка команды обменялись блестящими голами. Сначала отметились гости. Дьердь Комароми издали поразил ворота "Залаэгерсега", а затем украинский полузащитник Фаворов ответил на это блестящим ударом в касание с ходу с линии штрафной - без шансов для вратаря.

Видео голов Комароми и Фаворова в дебюте матча:

Эта победа позволила "Залаэгерсегу" Фаворова подняться на 9-е место в турнирной таблице венгерского первенства. Примечательно, что права на Фаворова принадлежат "Академии Пушкаша", а в "Залаэгерсеге" он находится в аренде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Сергей Ребров привел свою команду к третьему чемпионству подряд в Венгрии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Гол, Артем Фаворов.
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