В Германии с футболистом случился невероятный конфуз (видео)

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Унион Берлин" - "Вердер" зрители стали свидетелями невероятного конфуза с участием футболистов обеих команд.

На 16-й минуте поединка атака хозяев болезненно завершилась для футболиста гостей Марко Фридля. Дело в том, что полузащитник "Униона" Роберт Андрих трижды мячом попадал в австрийского защитника "Вердера". Сначала Марко животом заблокировал пушечный выстрел от соперника, затем хавбек телом принял на себя добивание, а потом Роберт пробил после свистка, и мяч, как заколдованный, вновь прилетел прямо во Фридля.

Видео комичного эпизода доступно в сети:

Rotariu bir dakikalığına Robert Andrich'in bedenini ele geçirmiş! @ESPNFCpic.twitter.com/LlA86RYMzy — Yellow Red Wall (@yellowredwall) April 24, 2021

Пользователям данный сейв защитника напомнил известное видео про вратаря Скотта Стерлинга, где тот своей головой отражает все удары соперников.

Отметим, в итоге "Унион Берлин" обыграл "Вердер" со счетом 3:1.

Ранее "Телеграф" сообщал о роскошном голе, который был забит в немецкой Бундеслиге.