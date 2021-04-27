Аргентинский технарь деклассировал "Милан" (видео)

В понедельник, 26 апреля, "Лацио" в рамках центрального матча 33-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Милан". Встреча, проходившая в Риме на "Олимпийском" стадионе, завершилась сенсационной разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Успех римлянам принес аргентинский полузащитник Хоакин Корреа, который оформил дубль в поединке, а при первом взятии ворот хавбек и вовсе оставил в дураках вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму. Еще один гол в ворота "Россонери" оформил Чиро Иммобиле.

Эта победа позволила "Лацио" (61 очко) закрепиться на шестой позиции в турнирной таблице Серии А, "Милан" (66 очков) опустился на пятое место. В следующем туре "Орлы" примут "Дженоа" (02.05.2021), а "Милан" сыграет дома против "Беневенто" (01.05.2021).

"Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" в прошлом туре проиграл "Сампдории".