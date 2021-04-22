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Тренер, которым интересуется "Шахтер", унизил "Милан" в Серии А (видео)

Тренер, которым интересуется "Шахтер", унизил "Милан" в Серии А (видео)
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter acmilan

В среду, 21 апреля, "Милан" в рамках матча 32-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Сассуоло". Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась сенсационным поражением "Россонери" со счетом 1:2.

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Победу гостям принесли точные выстрелы Джакомо Распадори под занавес встречи, а хозяева на дубль итальянского нападающего ответили лишь красивым голом в исполнении Хакана Чалханоглу в середине первого тайма.

Отметим, главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби активно интересуется донецкий "Шахтер", который в ближайшее время может уволить Луиша Каштру за неудовлетворительные результаты в кампании 2020/21.

Этот результат оставил "Милан" (66 очков) на втором месте в турнирной таблице Серии А, а "Сассуоло" (49 очков) поднялось на восьмую позицию. В следующем туре "Красно-черные" сыграют в гостях с "Лацио" (26.04.2021), а "Черно-зеленые" примут "Сампдорию" (24.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" стал одним из учредителей Суперлиги, однако спустя два дня объявил , что покидает супертурнир

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Сассуоло.
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