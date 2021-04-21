"Милан" следом за "Интером" покинул ряды Суперлиги

"Милан" принял решение покинуть Суперлигу. Об этом сообщает официальный сайт "Россонери".

По информации пресс-службы "Красно-черных", клуб при вступлении в Суперлигу планировал создать европейское соревнование для болельщиков со всего мира. В "Милане" отметили, что меняться нелегко, однако в клубе до сих пор настаивают на эволюционных изменениях в структуре европейского футбола. Отказаться от проекта Суперлиги "Милану" помогли его болельщики, голос которых заставил боссов команды отказаться от идеи закрытого соревнования.

"Мы продолжим активно работать над определением устойчивой модели для мира футбола", - гласит сообщение на официальном сайте "Милана".

"Телеграф" напоминает, что 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Европейской Суперлиги. УЕФА был категорически против турнира, и в итоге под давлением организации и общественности Суперлига объявила о приостановки деятельности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что последним клубом, что покинул Суперлигу стал "Интер". Теперь в турнире официально числятся всего три команды - "Реал", "Барселона" и "Ювентус".