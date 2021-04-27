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Малиновский попал в команду тура Серии А после блестящего матча с "Болоньей" (видео)

Малиновский попал в команду тура Серии А после блестящего матча с "Болоньей" (видео)
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

В минувший уик-энд прогремели матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2020/21, в частности, в Бергамо "Аталанта" уничтожила "Болонью" со счетом 5:0. Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский по итогам этой встречи попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.

Голевые передачи Малиновского - в обзоре матча "Фиорентина" - "Аталанта" (видео)

В поединке с "Болоньей" 27-летний Руслан открыл счет, а также сделал один ассист. Данный перформанс помог Малиновскому в третий раз за месяц оказаться в команде тура Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored, который оценил игру Малиновского в 9,4 балла по десятибалльной шкале. Кроме того, в символической сборной 33-го тура Серии А оказались два партнера Руслана по команде - форвард Луис Мурьель и защитник Кристиан Ромеро.

Команда недели в Серии А:

Видеообзор матча "Аталанта" - "Болонья":

В общей сложности Малиновский забил семь голов в 37 матчах в текущей кампании. Кроме того, на его счету 9 голевых передач.

"Телеграф" напоминает, что в 32 туре чемпионата Италии Малиновский отметился голом в ворота "Ромы".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 120

Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, ФК Болонья, Руслан Малиновский.
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