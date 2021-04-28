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Жена футболиста "Шахтера" блеснула фигурой в купальнике (фото)

Жена футболиста "Шахтера" блеснула фигурой в купальнике (фото)
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram juliaakhocholava

Жена грузинского футболиста "Шахтера" Давида Хочолавы Юлия похвасталась снимком с отдыха на своей страничке в Instagram.

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"Режим отпуска включен", - подписала фото Юлия, которая покрасовалась фигурой в белоснежном купальнике на берегу моря.

Подписчики восхитились красотой Юлии: "Красоточка", "Огогь".

 
 
 
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Публикация от Julia Khocholava (@juliaakhocholava)

Юлия Хочолава

В текущем сезоне 28-летний Давид принял участие в 10 играх "Шахтера" во всех турнирах, однако голевыми действиями центральный защитник не отличался. Контракт футболиста с "Горняками" завершается летом 2025 года, а Transfermarkt оценивает игрока в € 3,50 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Юлия похвасталась пышным бюстом во время фотосессии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 222

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Давид Хочолава, Юлия Хочолава.
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