Жена футболиста "Шахтера" блеснула фигурой в купальнике (фото)

Жена грузинского футболиста "Шахтера" Давида Хочолавы Юлия похвасталась снимком с отдыха на своей страничке в Instagram.
"Режим отпуска включен", - подписала фото Юлия, которая покрасовалась фигурой в белоснежном купальнике на берегу моря.
Подписчики восхитились красотой Юлии: "Красоточка", "Огогь".
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В текущем сезоне 28-летний Давид принял участие в 10 играх "Шахтера" во всех турнирах, однако голевыми действиями центральный защитник не отличался. Контракт футболиста с "Горняками" завершается летом 2025 года, а Transfermarkt оценивает игрока в € 3,50 млн.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Юлия похвасталась пышным бюстом во время фотосессии.