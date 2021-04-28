В украинском футболе грядет невиданное изменение

Со следующего сезона украинских арбитров обяжут давать интервью после матчей. Об этом сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, ряд руководителей клубов УПЛ были крайне не довольны судейскими скандалами в последнее время. В итоге Комитет Арбитров УАФ немного прогнулся под натиском функционеров и решился на изменения. Самым важным нововведением станут флеш-интервью главных арбитров по окончании поединков. Сообщается, что рефери будут общаться с представителями трансляторов на предмет спорных решений.

Отметим, это нововведение должны подтвердить клубы УПЛ, однако вероятность этого очень велика, ведь сами команды заинтересованы в объяснениях арбитров. На данный момент украинским судьям запрещено давать любые комментарии представителям СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал о судейском скандале в матче "Заря" - "Олимпик", где рефери назначил весьма странный пенальти.