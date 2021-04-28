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"Динамо" начало переговоры по бразильцу, который стоит миллионы

"Динамо" начало переговоры по бразильцу, который стоит миллионы
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram marcao

"Динамо" ведет переговоры с бразильским защитником "Галатасарая" Маркао. Об этом сообщает fotomac.

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По информации источника, 24-летний бразилец не доволен положением своих дел в Турции и начал поиски новой команды, в частности, центрбек сел за стол переговоров с киевским  "Динамо". Примечательно, что "Бело-синие" пытались подписать бразильца еще прошлым летом, однако тогда потерпели неудачу.

В текущем сезоне Маркао провел 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и одну результативную передачу. Контракт игрока с турецким клубом заканчивается летом 2022 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в € 12,00 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" перенес операцию в Германии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 165

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Галатасарай, Футбол, Маркао.
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