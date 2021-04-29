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"Шахтер" хочет угодить потенциальному тренеру покупкой двух футболистов

"Шахтер" хочет угодить потенциальному тренеру покупкой двух футболистов
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sassuolocalcio

"Шахтер" всерьез намерен подписать главного тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Для этого "Горняки" хотят использовать не только финансовые возможности, но и другие рычаги. Об этом сообщает gazzetta.it.

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По информации источника, руководство "Шахтера", чтобы угодить Де Дзерби, рассматривает вариант с приобретением сразу двоих игроков "Сассуоло". Взор дончан пал на 29-летнего сербского полузащитника Филипа Джуричича, а также 24-летнего ивуарийского вингера Жереми Бога. Сообщается, что именно этих двоих Роберто хотел бы видеть в своей новой команде.

Отметим, "Шахтер" готов платить Де Дзерби 4 миллиона евро в год, что в четыре раза больше нынешнего оклада итальянца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" начал продажу билетов на матч с "Днепром-1".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Серия А, Футбол, УПЛ, ФК Сассуоло, Роберто Де Дзерби.
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