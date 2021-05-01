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Один из лидеров АПЛ потерял очки с "Саутгемптоном", играя больше 80 минут в большинстве (видео)

Один из лидеров АПЛ потерял очки с "Саутгемптоном", играя больше 80 минут в большинстве (видео)
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lcfc

В пятницу, 30 апреля, "Саутгемптон" в рамках 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21  принимал "Лестер". Встреча, проходившая на "Сейнт Мэри Стадиум", завершилась ничьей со счетом 1:1.

Удивительный гол в касание с острого угла - в обзоре матча Кристал Пэлас - Лестер (видео)

"Саутгемптон" уже на 10-й минуте остался в меньшинстве после удаления Янника Вестергора за грубый фол у своей штрафной. Несмотря на это, именно "Святые" вышли вперед. В начале второго тайма Джеймс Уорд-Проуз реализовал 11-метровый удар. Гости на это ответили голом ударом головой в исполнении Джонни Эванса.

Этот результат оставил "Саутгемптон" (37 очков) на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" (63 очка) - третий. В следующем туре "Святые" сыграют на выезде с "Ливерпулем" (08.05.2021), а "Лисы" примут "Ньюкасл" (07.05.2021).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Лестер" проиграл "Арсеналу" во втором круге АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 385

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Футбол, АПЛ, ФК Лестер, ФК Саутегмптон.
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