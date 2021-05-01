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Вот это пушки: украинский футболист оформил шикарный дубль (видео)

Вот это пушки: украинский футболист оформил шикарный дубль (видео)
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram yehor_demchenko

В матче 20-го тура Второй лиги Украины "Металл" - "Яруд" зрители стали свидетелями пяти голов, а украинский хавбек харьковчан Егор Демченко отметился сразу двумя забитыми мячами.

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На 26-й минуте поединка Егор мощным ударом с линии вратарской поразил ворота гостей. Затем на 43-й минуте Демченко воспользовался "пасом" соперника и вколотил мяч в сетку ворот пушечным ударом из-за пределов штрафной. Довершили погром "Яруда" Жонатан Оливейра да Силва, Евгений Подлепенец и Игорь Сикорский.

Видео дубля Демченко - в обзоре матча "Металл" - "Яруд":

Примечательно, что Демченко по итогам игры с приазовцами был признан лучшим игроком встречи.

 
 
 
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Публикация от FC METAL (@fcmetalua)

Отметим, "Металл" с феноменальной разницей мячей 54-2 лидирует в турнирной таблице Второй лиги группы B.

Ранее "Телеграф" сообщал о феноменальном голе в исполнении французского легионера "Металла".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 760

Все по теме:

Футбол, Вторая лига, Егор Демченко, ФК Металл, ФК Яруд.
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