Сумасшедший промах с метра и безумный автогол: украинский футбол не перестает удивлять (видео)

В матче 24-го тура Первой лиги Украины "ВПК-Агро" - "Кремень" было полно курьезов.

Оба клуба не преследуют высоких турнирных задач и пытаются сохранить место в дивизионе. Это лучше получилось у хозяев, которые добыли разгромную победу со счетом 3:0. Правда, не обошлось без помощи футболистов гостей, которые только чудом не поразили ворот "ВПК-Агро", а один из голов забили сами себе.

Во втором тайме форвард "Кременя" Денис Белоусов не сумел попасть по пустым воротам с метра - мяч после его удара полетел в сторону аута. Затем защитник гостей Дмитрий Семенов и вратарь команды Андрей Олейник организовали забавный автогол в свои ворота - круглый после "передачи" центрбека пересек линию, а голкипер, спасая ворота, запутался в сетке.

Отметим, после такого "спектакля" главный тренер "Кременя" Алексей Годин подал в отставку.

Видео промаха Белоусова и автогол Семенова:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Первой лиге команды обменялись голами-красавцами.