Скачать
Суббота, 01.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Российская чемпионка мира со слезами на глазах пожаловалась на зарплату (видео)
Российская чемпионка мира со слезами на глазах пожаловалась на зарплату (видео)
Футболист "Динамо" забил гол рабоной (видео)
Футболист "Динамо" забил гол рабоной (видео)
Молдавский "Халк" схватил соперника за шею перед боем (видео)
Молдавский "Халк" схватил соперника за шею перед боем (видео)
В Испании вратарь забил гол на последних секундах матча (видео)
В Испании вратарь забил гол на последних секундах матча (видео)

Сумасшедший промах с метра и безумный автогол: украинский футбол не перестает удивлять (видео)

Сумасшедший промах с метра и безумный автогол: украинский футбол не перестает удивлять (видео)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 24-го тура Первой лиги Украины "ВПК-Агро" - "Кремень" было полно курьезов.

Украинский футбольный клуб собрал "доказательства" предвзятого судейства (видео)

Оба клуба не преследуют высоких турнирных задач и пытаются сохранить место в дивизионе. Это лучше получилось у хозяев, которые добыли разгромную победу со счетом 3:0. Правда, не обошлось без помощи футболистов гостей, которые только чудом не поразили ворот "ВПК-Агро", а один из голов забили сами себе.

Во втором тайме форвард "Кременя" Денис Белоусов не сумел попасть по пустым воротам с метра - мяч после его удара полетел в сторону аута. Затем защитник гостей Дмитрий Семенов и вратарь команды Андрей Олейник организовали забавный автогол в свои ворота - круглый после "передачи" центрбека пересек линию, а голкипер, спасая ворота, запутался в сетке.

Отметим, после такого "спектакля" главный тренер "Кременя" Алексей Годин подал в отставку.

Видео промаха Белоусова и автогол Семенова:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Первой лиге команды обменялись голами-красавцами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 199

Все по теме:

Футбол, Первая лига, ФК Кремень, ФК ВПК-Агро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Красный Король" "задушил" американского бойца ММА в первом раунде (видео)
02 Грузинский боец ММА жестко ответил на нападки россиян (видео)
03 Бразильский "Мутант" эффектно нокаутировал американского бойца ММА (видео)
04 Непобедимый "Викинг" нокаутировал мексиканца мощным ударом в корпус (видео)
05 Вот это пушки: украинский футболист оформил шикарный дубль (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь