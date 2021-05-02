Скачать
Воскресенье, 02.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Чисора проиграл Паркеру (видео)
Чисора проиграл Паркеру (видео)
"Бык" избил британского супертяжа (видео)
"Бык" избил британского супертяжа (видео)
Мексиканский технарь сенсационно нокаутировал "Ассасина" в чемпионском бою (видео)
Мексиканский технарь сенсационно нокаутировал "Ассасина" в чемпионском бою (видео)
Буяльский после долгожданного вызова в сборную Украины оформил хет-трик (видео)
Буяльский после долгожданного вызова в сборную Украины оформил хет-трик (видео)

Курьезный гол оставил "Реал" в чемпионской гонке (видео)

Курьезный гол оставил "Реал" в чемпионской гонке (видео)
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter realmadrid

В субботу, 1 мая, "Реал" в рамках 34-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал "Осасуну". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Лунин откровенно рассказал о конкуренции с Куртуа (видео)

Победу мадридцам принесли точные выстрелы Эдера Милитана, который головой замкнул навес партнера, и Каземиро, который не по-бразильски остановил мяч, однако круглый курьезным образом залетел в ворота "Осасуны".

Этот успех позволил "Реалу" (74 очка) закрепиться на втором месте в турнирной таблице Примеры, "Осасуна" (40 очков) - 11-я. В следующем туре "Сливочные" примут "Севилью"  (09.05.2021), а "Красные" сыграют на выезде с "Атлетиком" (08.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграл вничью с "Челси".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 668

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Осасуна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чисора проиграл Паркеру (видео)
02 Федерер отреагировал на заявление украинского теннисиста о завершении карьеры (видео)
03 "Бык" избил британского супертяжа (видео)
04 Буяльский после долгожданного вызова в сборную Украины оформил хет-трик (видео)
05 Бразильцы принесли "Шахтеру" победу над "Днепром-1" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь