Курьезный гол оставил "Реал" в чемпионской гонке (видео)

В субботу, 1 мая, "Реал" в рамках 34-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал "Осасуну". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Победу мадридцам принесли точные выстрелы Эдера Милитана, который головой замкнул навес партнера, и Каземиро, который не по-бразильски остановил мяч, однако круглый курьезным образом залетел в ворота "Осасуны".

Этот успех позволил "Реалу" (74 очка) закрепиться на втором месте в турнирной таблице Примеры, "Осасуна" (40 очков) - 11-я. В следующем туре "Сливочные" примут "Севилью" (09.05.2021), а "Красные" сыграют на выезде с "Атлетиком" (08.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграл вничью с "Челси".