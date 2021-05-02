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Звездный футболист издевательски обошел защитника и забил гол в "девятку" (видео)

Звездный футболист издевательски обошел защитника и забил гол в "девятку" (видео)
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter orlandocitysc

В матче регулярного сезона МЛС "Орландо Сити" разгромил "Цинциннати" со счетом 3:0, а один из голов в красивом стиле забил знаменитый португальский футболист Нани.

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При счете 1:0 в пользу хозяев Нани получил мяч вблизи чужой штрафной, раскрутил защитника, который упал на пятую точку, и шикарным ударом с левой ноги поразил дальнюю "девятку" ворот "Цинциннати".

Видео гола Нани в матче "Орландо Сити" - "Цинциннати":

Видеообзор матча "Орландо Сити" - "Цинциннати":

Отметим, "Орландо Сити" после трех туров набрал 5 очков и занимает третье место в Восточной конференции лиги.

"Телеграф" напоминает, что неделей ранее Нани отметился красивым взятием ворот в матче против "Спортинг Канзас-Сити".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 161

Все по теме:

Нани, МЛС, Футбол, Гол, ФК Орландо Сити, ФК Цинциннати.
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