В США футболист забил феноменальный гол карате-ударом (видео)

В матче регулярного сезона МЛС "Нью-Йорк Ред Буллс" - "Чикаго Файр" был забит потрясающий гол.
При счете 1:0 в пользу хозяев 17-летний полузащитник "Нью-Йорк Ред Буллс" Кейден Кларк удвоил преимущество своей команды, блестяще пробив с лету ударом из карате.
Видео феноменального взятия ворот Кларком доступно в сети:
Отметим, поединок завершился победой "Нью-Йорк Ред Буллс" со счетом 2:0, что позволило команде подняться на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Видеообзор матча "Нью-Йорк Ред Буллс" - "Чикаго Файр":
Ранее "Nелеграф" сообщал, что португалец Нани отметился шикарным взятием ворот в МЛС.