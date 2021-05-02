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В США футболист забил феноменальный гол карате-ударом (видео)
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter newyorkredbulls

В матче регулярного сезона МЛС "Нью-Йорк Ред Буллс" - "Чикаго Файр" был забит потрясающий гол.

В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)

При счете 1:0 в пользу хозяев 17-летний полузащитник "Нью-Йорк Ред Буллс" Кейден Кларк удвоил преимущество своей команды, блестяще пробив с лету ударом из карате.

Видео феноменального взятия ворот Кларком доступно в сети:

Отметим, поединок завершился победой "Нью-Йорк Ред Буллс" со счетом 2:0, что позволило команде подняться на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Видеообзор матча "Нью-Йорк Ред Буллс" - "Чикаго Файр":

Ранее "Nелеграф" сообщал, что португалец Нани отметился шикарным взятием ворот в МЛС.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 756

Все по теме:

МЛС, Футбол, Гол, ФК Нью-Йорк Ред Буллс, ФК Чикаго Файр.
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