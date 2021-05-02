Тонкий ассист Малиновского - в обзоре матча "Сассуоло" - "Аталанта" (видео)

В воскресенье, 2 мая, "Сассуоло" в рамках матча 34-го тура Серии А 2020/21 принимал "Аталанту". Встреча, проходившая на стадионе "Мапеи" в Реджо-нель-Эмилия, завершился со счетом 1:1.

На 32-й минуте поединка украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сделал тонкий ассист на Робина Госенса, который с острого угла поразил ворота Консильи. Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря спорному пенальти. Реализовал "приговор" Доменико Берарди. Отметим, оба клуба доигрывали матч вдесятером. У "Аталанты" на 22-й минуте был удален вратарь Пьерлуиджи Голлини (прямая красная), а у "Сассуоло" две желтых карточки схлопотал Марлон (75 минута игры). При счете 1:1 форвард гостей Луис Мурьель не реализовал пенальти.

Этот результат оставил "Аталанту" (69 очков) на второй позиции в турнирной таблице итальянского первенства, "Сассуоло" (53 очка) - восьмой. В следующем туре "Богиня" сыграет на выезде с "Пармой" (09.05.2021), а "Черно-зеленые" проведут гостевой поединок против "Дженоа" (09.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре Руслан Малиновский забил гол и сделал ассист в матче против "Болоньи".