"Челси" - "Реал": букмекеры поведали, кто пробьется в финал Лиги чемпионов

В среду, 5 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 "Челси" - "Реал" определится второй финалист главного еврокубка. Букмекеры поведали, кто станет этим счастливчиком.

По мнению специалистов, лондонский клуб имеет все шансы победить дома. На победу "Синих" в ответном полуфинале можно сделать ставку с коэффициентом 2,20, а вот успех "Сливочных" оценивается в 3,60, ничья - в 3,45. Отметим, букмекеры считают, что именно англичане по сумме двух матчей пробьются в финал турнира. На данное событие можно сделать ставку с коэффициентом 1,63, а вот то, что "Реал" окажется в финале еврокубка менее вероятно - 2,40.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Челси"- "Реал" (данные за 4 мая):

Пари-Матч: (победа "Челси" 2,14 - ничья 3,45 - победа "Реал" 3,60)

Фаворит: ( 2,18 - 3,40 - 3,55)

William Hill: (2,20 - 3,25 - 3,50)

"Телеграф" напоминает, что первый поединок между командами, который прошел в Мадриде, завершился голевой ничьей.