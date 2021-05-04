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"Челси" - "Реал": где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов
"Челси" - "Реал": где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов

"Челси" - "Реал": онлайн ответного полуфинала Лиги чемпионов

"Челси" - "Реал": онлайн ответного полуфинала Лиги чемпионов
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram chelseafc

В среду, 5 мая, "Челси" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимает "Реал". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, в ходе которой здесь оперативно будут появляться видео голов, а также лучших моментов противостояния.

"Челси" -:- "Реал"

(Начало в 22:00)

Первый матч 1:1

Команды подходят к игре в хорошем настроении. Накануне полуфинала ЛЧ "Челси" разобрался с "Фулхэмом" (2:0) в АПЛ, а "Реал" справился с "Осасуной" с таким же счетом в Примере.

Напомним, в первом поединке между командами была зафиксирована ничья 1:1, что немного повысило шансы "Синих" на успех в двухматчевой дуэли из-за правила выездного гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Челси" - "Реал" в прямом эфире в Украине. Кроме того, у нас на сайте доступен актуальный прогноз букмекеров на матч.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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