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"Челси" - "Реал": где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов

"Челси" - "Реал": где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов
12:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram realmadrid

В среду, 5 мая, "Челси" и "Реал" определят второго финалиста Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча, которая состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Челси" - "Реал": онлайн ответного полуфинала Лиги чемпионов

В прямом эфире в Украине матч "Челси" - "Реал" покажет телеканал "Футбол 2". В сети за игрой в онлайн-режиме можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавлены видео голов, а также лучших моментов встречи.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Испании, "Челси" добыл позитивный результат в виде голевой ничьи. Из-за этого букмекеры считают, что именно лондонский клуб выйдет победителем в дуэли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что и "Реал", и "Челси" были основателями Суперлиги, однако под давлением общественности новый еврокубок был приостановлен.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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