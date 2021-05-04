"Челси" - "Реал": где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов

В среду, 5 мая, "Челси" и "Реал" определят второго финалиста Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча, которая состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Челси" - "Реал" покажет телеканал "Футбол 2". В сети за игрой в онлайн-режиме можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавлены видео голов, а также лучших моментов встречи.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Испании, "Челси" добыл позитивный результат в виде голевой ничьи. Из-за этого букмекеры считают, что именно лондонский клуб выйдет победителем в дуэли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что и "Реал", и "Челси" были основателями Суперлиги, однако под давлением общественности новый еврокубок был приостановлен.