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Команда Ярмоленко приблизилась к зоне Лиги чемпионов (видео)

Команда Ярмоленко приблизилась к зоне Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter westham

В понедельник, 3 мая, "Бернли" в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Вест Хэм". Встреча, которая прошла на стадионе "Терф Мур", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

"Вест Хэм" любой ценой хочет избавиться от Ярмоленко

Победу гостям принес нападающий Мичейл Антонио, который дважды замыкал навесы от Владимира Цоуфала и Мохамеда Саида Бенрахма. В первом случае английский форвард забил головой, а во втором - удачно подставил ногу. "Бернли", в свою очередь, забил гол с пенальти, который реализовал Крис Вуд. Украинский полузащитник лондонцев Андрей Ярмоленко даже не попал в заявку на матч.

Это поражение оставило Бернли (36 очков) на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" (58 очков) приблизился на расстояние трех очков от зоны Лиги чемпионов и занимает пятое место в лиге. В следующем туре "Бордовые" проведут выездной поединок с "Фулхэмом" (10.05.2021), а "Молотобойцы" примут "Эвертон" (09.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Ярмоленко может вернуться в "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Бернли.
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