"Динамо" хочет вернуть Ярмоленко

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может вернуться в "Динамо". Об этом сообщает журналист Педру Алмейда в twitter.

По информации источника, "Бело-синие" планируют в ближайшее межсезонье сделать предложение "Молотобойцам" по игроку. Лондонский клуб также хочет избавиться от футболиста, который в полной мере так и не раскрылся в команде из-за обилия травм. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.

Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. #transfers #whufc

