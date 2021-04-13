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"Динамо" хочет вернуть Ярмоленко

"Динамо" хочет вернуть Ярмоленко
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram yarmolenkoandrey

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может вернуться в "Динамо". Об этом сообщает журналист Педру Алмейда в twitter.

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По информации источника, "Бело-синие" планируют в ближайшее межсезонье сделать предложение "Молотобойцам" по игроку. Лондонский клуб также хочет избавиться от футболиста, который в полной мере так и не раскрылся в команде из-за обилия травм. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.

В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4 ассистами. Контракт Андрея с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года, а Transfermarkt оценивает вингера в €5 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Вест Хэм" хочет любой ценой избавиться от Ярмоленко, у которого самая большая зарплата в команде.

 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ.
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