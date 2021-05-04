Роналду покинет "Ювентус": где закончит карьеру звезда футбола

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается продлевать контракт с туринским суперклубом. Об этом сообщает desporto.

По информации источника, КриРо завершит свой контракт с "Юве" в июне 2022 года, а затем португалец вернется в свой в первый клуб - лиссабонский "Спортинг". Именно там начинал свою профессиональную карьеру Криштиану.

Отметим, Роналду находился в "Спортинге" с 1997 года, а в основу лиссабонской команды Криштиану попал уже в 2002 году. Проведя один сезон в элите португальского футбола, CR7 перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал звездой мирового уровня.

В текущей кампании 36-летний Роналду забил 34 гола и отдал 4 результативных передачи в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов.