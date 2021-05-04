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Роналду покинет "Ювентус": где закончит карьеру звезда футбола

Роналду покинет "Ювентус": где закончит карьеру звезда футбола
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается продлевать контракт с туринским суперклубом. Об этом сообщает desporto.

Роналду испугался мяча, стоя в "стенке" (видео)

По информации источника, КриРо завершит свой контракт с "Юве" в июне 2022 года, а затем португалец вернется в свой в первый клуб - лиссабонский "Спортинг". Именно там  начинал свою профессиональную карьеру Криштиану.

Отметим, Роналду находился в "Спортинге" с 1997 года, а в основу лиссабонской команды Криштиану попал уже в 2002 году. Проведя один сезон в элите португальского футбола,  CR7 перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал звездой мирового уровня.

В текущей кампании 36-летний Роналду забил 34 гола и отдал 4 результативных передачи в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Спортинг, Футбол, ФК Ювнетус.
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