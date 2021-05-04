"Арсенал" - "Вильярреал": букмекеры не видят "Канониров" в финале Лиги Европы

В четверг, 6 мая, "Арсенал" и "Вильярреал" проведут ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21. Накануне поединка букмекеры назвали фаворита противостояния.
По мнению специалистов, "Арсенал" является безоговорочным фаворитом встречи, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,88, успех "Вильярреала" маловероятен - 4,40, ничья также - 3,70. Однако при этом букмекеры считают, что именно испанский коллектив выйдет в следующий раунд турнира - 1,72 за "Желтую субмарину" против 2,23 за "Пушкарей".
Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Арсенал" - "Вильярреал" (данные за 4 мая):
"Телеграф" напоминает, что первая игра, которая состоялась в Испании, завершилась минимальной победой хозяев.