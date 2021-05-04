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"Арсенал" - "Вильярреал": букмекеры не видят "Канониров" в финале Лиги Европы

"Арсенал" - "Вильярреал": букмекеры не видят "Канониров" в финале Лиги Европы
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Arsenal

В четверг, 6 мая, "Арсенал" и "Вильярреал" проведут ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21. Накануне поединка букмекеры назвали фаворита противостояния.

По мнению специалистов, "Арсенал" является безоговорочным фаворитом встречи, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,88, успех "Вильярреала" маловероятен - 4,40, ничья также - 3,70. Однако при этом букмекеры считают, что именно испанский коллектив выйдет в следующий раунд турнира - 1,72 за "Желтую субмарину" против 2,23 за "Пушкарей".

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Арсенал" - "Вильярреал" (данные за 4 мая):

  • Пари-Матч: (победа "Арсенала" 1,88 - ничья 3,60 - победа "Вильярреала" 4,40)
  • Фаворит: ( 1,88 - 3,70 - 4.30)
  • William Hill: (1,83 - 3,50 - 4,33)

"Телеграф" напоминает, что первая игра, которая состоялась в Испании, завершилась минимальной победой хозяев.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Вильярреал, Футбол.
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