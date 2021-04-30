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"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы (видео)

"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы (видео)
Обновлено 00:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter villarrealcf

В четверг, 29 апреля, "Вильярреал" в рамках первого полуфинала Лиги Европы 2020/21 принимал "Арсенал". Встреча, проходившая в Испании на "Эстадио-де-ла-Керамика", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

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Победу испанцам принесли точные выстрелы Мануэля Тригероса и Рауля Альбиоля в первом тайме. На все это "Арсенал" ответил лишь голом с пенальти в исполнении Николя Пепе. Отметим, "Вильярреал" и  "Канониры" доигрывали встречу вдесятером после удалений Этьена Капу и Дани Себальоса соответственно.

"Вильярреал" 2:1 "Арсенал"

Голы: Тригерос 5', Альбиоль 30' - Пепе 73' (с пенальти)

Ответная игра состоится в Лондоне на "Эмирейтс" ровно через неделю.

"Телеграф" напоминает, что в 1/4 финала ЛЕ "Желтая субмарина" прошла "Динамо" (Загреб), а "Пушкари" обыграли "Спарту" (Прага). Примечательно, что именно испанский клуб  выбил киевское "Динамо" из второго по силе еврокубка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другом полуфинале ЛЕ, который прошел параллельно, "Манчестер Юнайтед" фактически гарантировал себе путевку в финал турнира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Вильярреал, Футбол.
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