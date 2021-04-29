"Ман Юнайтед" уничтожил "Рому" в первом полуфинале Лиги Европы (видео)

В четверг, 29 апреля, "Манчестер Юнайтед" в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимал "Рому". Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

В начале поединка манкунианцы после блестящей атаки открыли счет в игре усилиями Бруну Фернандеша, однако в первом тайме "победили" именно гости. Сначала Лоренцо Пеллегрини с пенальти сравнял счет, а под занавес 45-минутки Эдин Джеко вывел римлян вперед. В начале второго тайма Эдинсон Кавани шикарным ударом в касание сделал счет на табло равным, а в середине второго тайм уругвайский форвард сделал дубль, удачно сыграв на добивании. "Волки" посыпались, а гвоздь в крышку гроба итальянского клуба забили Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти, Поль Погба, оформивший гол головой после навеса португальца, и Мэйсон Гринвуд.

"Манчестер Юнайтед" 6:2 "Рома"

Голы: Бруну Фернандеш 9', 71' (с пенальти), Кавани 48', 64', Погба 75', Гринвуд 86' - Пеллегрини 15' (с пенальти), Джеко 34'

Ответная игра состоится в Риме на "Олимпико" ровно через неделю.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Александр Зинченко, сделав ассист в игре с ПСЖ, попал в команду недели Лиги чемпионов по итогам первых полуфиналов.

"Телеграф" напоминает, что в четвертьфинале Лиги Европы "Красные Дьяволы" прошли испанскую "Гранаду", а "Волки" "загрызли" нидерландский "Аякс". Примечательно, что, именно римляне выбили "Шахтер" из второго по силе еврокубка.