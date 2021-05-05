Украинский футболист оформил хет-трек в экзотическом чемпионате (видео)

Украинский футболист Николай Ковталюк, выступающий на позиции нападающего в казахстанском "Акжайыке", забил дебютные голы в чемпионате страны в домашней встрече против "Жетысу".

На 23-й минуте поединка украинец удачно замкнул прострел партнера. Затем 26-летний Николай блестящим образом перебросил кипера гостей, а при счете 2:2 Ковталюк головой переправил мяч в ворота "Жетысу". Таким образом, "Акжайык" Ковталюка добыл победу со счетом 3:2, а украинец оформил хет-трик.

Видео голов Ковталюка - в обзоре матча "Акжайык" - "Жетысу":

Эта победа позволила "Акжайыку" подняться на восьмое место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист отметился дебютным голом в чемпионате Южной Кореи.