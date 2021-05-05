Месси грозит внушительный штраф за обед с одноклубниками

Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси может заплатить внушительный штраф за массовый обед с одноклубниками, который он организовал в своем доме. Об этом сообщает okdiario.

По информации источника, власти Каталонии запретили гражданам организовывать встречи с более чем с шестью людьми, не проживающих вместе, в одном помещении вне зависимости от его размера. Таким образом, Лионель нарушил данное постановление и ему грозит штраф от € 3 тыс. до € 60 тыс.

Сообщается, что Месси пригласил на обед игроков "Барселоны" после успешного матча с "Валенсией" (3:2). Капитан хотел поспособствовать улучшению атмосферы в коллективе перед важнейшим матчем Примеры против "Атлетико" (08.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ сделал Месси астрономическое предложение.