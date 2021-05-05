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Месси грозит внушительный штраф за обед с одноклубниками

Месси грозит внушительный штраф за обед с одноклубниками
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram leomessi

Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси может заплатить внушительный штраф за массовый обед с одноклубниками, который он организовал в своем доме. Об этом сообщает okdiario.

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По информации источника, власти Каталонии запретили гражданам организовывать встречи с более чем с шестью людьми, не проживающих вместе, в одном помещении вне зависимости от его размера. Таким образом, Лионель нарушил данное постановление и ему грозит штраф от € 3 тыс. до € 60 тыс.

Сообщается, что Месси пригласил на обед игроков "Барселоны" после успешного матча с "Валенсией" (3:2). Капитан хотел поспособствовать улучшению атмосферы в коллективе перед важнейшим матчем Примеры против "Атлетико" (08.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ сделал Месси астрономическое предложение.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, COVID-19 Коронавирус.
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