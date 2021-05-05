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"Кого-то не возьмут на Евро": Малиновский отметил день рождения в компании россиянина (фото)

"Кого-то не возьмут на Евро": Малиновский отметил день рождения в компании россиянина (фото)
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский 4 мая отпраздновал 28-летие. Футболист на своей страничке в Instagram опубликовал снимок с партнерами по команде, с которыми он отпраздновал знаменательное событие, Виктором Коваленко и россиянином Алексеем Миранчуком.

Малиновский попал в команду тура Серии А после блестящего матча с "Болоньей" (видео)

"Приятный вечер в отличной компании", - написал Руслан, прикрепив совместное фото с одноклубниками.

 
 
 
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Публикация от Ruslan Malinovskyi  (@malinovskyi_18)

Пользователи разделились во мнении касательно данного фото. Некоторые подписчики Руслана отметили, что не стоило выкладывать снимок с россиянином из-за агрессии РФ к Украине. Другие восприняли это нормально.

"Кого-то теперь исключат из заявки на Евро", "Руслан - топ, но зачем взяли Миранчука", "Банда", Что плохого сделал Миранчук Украине?, "Третий лишний, Миранчук тут явно портит картину", "Лучшее трио", - писали подписчики Руслана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" поздравила Руслана украинском языке

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 220

Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук.
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