"Кого-то не возьмут на Евро": Малиновский отметил день рождения в компании россиянина (фото)

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский 4 мая отпраздновал 28-летие. Футболист на своей страничке в Instagram опубликовал снимок с партнерами по команде, с которыми он отпраздновал знаменательное событие, Виктором Коваленко и россиянином Алексеем Миранчуком.

"Приятный вечер в отличной компании", - написал Руслан, прикрепив совместное фото с одноклубниками.

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Пользователи разделились во мнении касательно данного фото. Некоторые подписчики Руслана отметили, что не стоило выкладывать снимок с россиянином из-за агрессии РФ к Украине. Другие восприняли это нормально.

"Кого-то теперь исключат из заявки на Евро", "Руслан - топ, но зачем взяли Миранчука", "Банда", Что плохого сделал Миранчук Украине?, "Третий лишний, Миранчук тут явно портит картину", "Лучшее трио", - писали подписчики Руслана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" поздравила Руслана украинском языке.