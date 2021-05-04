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"Аталанта" на украинском языке поздравила Малиновского с днем рождения

"Аталанта" на украинском языке поздравила Малиновского с днем рождения
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

Во вторник, 4 мая, украинскому футболисту Руслану Малиновскому исполнилось 28 лет. Итальянская "Аталанта", за которую выступает полузащитник, поздравила игрока с 28-летием, при чем сделала это на родном для хавбека языке.

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"Сегодня... взрывной день рождения! Всего наилучшего, Малина", - поздравила пресс-служба бергамесков игрока в Instagram. Примечательно, что в геолокации к посту "Аталанта" поставила местоположение Житомир, отметив родину футболиста.

 
 
 
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Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

В текущем сезоне Руслан забил 7 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах за "Аталанту".

"Телеграф" напоминает, что Малиновский проводит ударный отрезок в "Аталанте". Вот уже в седьмом матче кряду Руслан оформляет голевое действие. В своей последней игре за "Богиню" футболист национальной сборной Украины сделал изысканный ассист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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