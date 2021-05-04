"Аталанта" на украинском языке поздравила Малиновского с днем рождения

Во вторник, 4 мая, украинскому футболисту Руслану Малиновскому исполнилось 28 лет. Итальянская "Аталанта", за которую выступает полузащитник, поздравила игрока с 28-летием, при чем сделала это на родном для хавбека языке.

"Сегодня... взрывной день рождения! Всего наилучшего, Малина", - поздравила пресс-служба бергамесков игрока в Instagram. Примечательно, что в геолокации к посту "Аталанта" поставила местоположение Житомир, отметив родину футболиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

В текущем сезоне Руслан забил 7 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах за "Аталанту".

"Телеграф" напоминает, что Малиновский проводит ударный отрезок в "Аталанте". Вот уже в седьмом матче кряду Руслан оформляет голевое действие. В своей последней игре за "Богиню" футболист национальной сборной Украины сделал изысканный ассист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса".