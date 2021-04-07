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Жена Малиновского вернулась с Мальдив: горячие снимки красотки (фото)

Жена Малиновского вернулась с Мальдив: горячие снимки красотки (фото)
14:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram roksana_m7

Жена полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана попрощалась с Мальдивами. Соответствующий пост она опубликовала на своей страничке в Instagram.

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"Оливия (дочка Малиновских) еще не поняла, куда делся наш остров, жара, океан, рыбки и кокосики. Но как же она рада оказаться снова дома. Бегает счастливая по комнатам, играет в свои игрушки, все рассматривает", - написала Роксана по возвращению в Бергамо, прикрепив пару прощальных снимков с отдыха.

 
 
 
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Публикация от Roksana_m7 (@roksana_m7)

Роксана частенько радовала подписчиков новыми образами на отдыхе:

Роксана Малиновская на Мальдивах

Роксана Малиновская на Мальдивах

Роксана Малиновская на Мальдивах

Роксана Малиновская на Мальдивах

Роксана Малиновская на Мальдивах

Пока супруга Малиновского отдыхала сам Руслан пахал на поле. Недавно полузащитник отметился голом в ворота "Вероны", а в игре с "Удинезе" хавбек отдал две результативные передачи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 154

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский, Роксана Малиновская.
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