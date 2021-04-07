Жена Малиновского вернулась с Мальдив: горячие снимки красотки (фото)

Жена полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана попрощалась с Мальдивами. Соответствующий пост она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Оливия (дочка Малиновских) еще не поняла, куда делся наш остров, жара, океан, рыбки и кокосики. Но как же она рада оказаться снова дома. Бегает счастливая по комнатам, играет в свои игрушки, все рассматривает", - написала Роксана по возвращению в Бергамо, прикрепив пару прощальных снимков с отдыха.

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Роксана частенько радовала подписчиков новыми образами на отдыхе:

Пока супруга Малиновского отдыхала сам Руслан пахал на поле. Недавно полузащитник отметился голом в ворота "Вероны", а в игре с "Удинезе" хавбек отдал две результативные передачи.