"Челси" - "Реал": Вернер открыл счет в полуфинале Лиги чемпионов (видео)

Лондонский "Челси" открыл счет в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против "Реала".

"Синие" владели небольшим преимуществом, которое воплотилось во взятие ворот в середине первого тайма. На 28-й минуте поединка лондонцы провели блестящую атаку, которая увенчалась ударом Хаверца из пределов штрафной. Кай перебросил Тибо Куртуа и попал в перекладину, а набежавший Тимо Вернер без проблем вколотил мяч в пустые ворота.

Видео гола Вернера в матче "Челси" - "Реал":

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, что состоялся в Испании, лондонцы сыграли вничью с "Реалом" со счетом 1:1. Таким образом, Сливочным необходимо забивать как минимум один гол для продолжения борьбы в еврокубке.