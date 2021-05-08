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УПЛ: где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины

УПЛ: где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины
12:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcshakhtar

В воскресенье, 9 мая, завершится чемпионат Украины по футболу сезона 2020/21. Отметим, вопрос чемпионства в УПЛ давно решен. А в последнем туре первенства "Ворскла" и "Десна" определят последнюю команду от Украины в еврокубках 2021/22.

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Расписание трансляций матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Воскресенье, 9 мая

  • 14:00 "Заря" - "Александрия" - Униан ТВ
  • 14:00 "Колос" - "Динамо" Киев - Футбол 2
  • 14:00 "Мариуполь" - "Десна" - Футбол 1
  • 17:00 "Львов" - "Олимпик" Донецк - Футбол 2
  • 17:00 "Днепр-1" - "Рух" Львов - Униан ТВ
  • 17:00 "Минай" - "Ворскла" - Футбол 3
  • 17:00 "Шахтер" Донецк - "Ингулец" - Футбол 1

Отметим, прямые трансляции всех матчей будут доступны также на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Видеотрансляции матчей "Днепр-1" - "Рух" и "Заря" - "Александрия" будут доступны у нас на сайте. 

Турнирное положение команд по итогам 25-го тура:

 
 
 
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Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в предпоследнем туре первенства не сумело обыграть "Мариуполь".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ.
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