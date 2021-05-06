"Минай" без разминки начал матч с "Шахтером"

В четверг, 6 мая, многострадальный матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 "Минай" - "Шахтер" таки начался. В 19:30 по киевскому времени обе команды появились на поле и после того, как прозвучал гимн Украины, игра официально началась.

Отметим, "Минай" не провел традиционную разминку на поле НСК "Олимпийский". В то же время "Горняки" дважды разминались на газоне главной арены страны.

Отметим, изначально игра должна была начаться в 19:00 по киевскому времени. "Шахтер" ведет борьбу за второе место в УПЛ с "Зарей", а вот "Минай" пытается выжить в элите украинского футбола.

"Телеграф" напоминает, что "Минай" устроил демарш и команда с большим опозданием прибыла на стадион. Затем футболисты хозяев закрылись в своей раздевалке. После ультиматума организаторов, которые поставили дедлайн для начала поединка, игроки "Миная" все-таки вышли на поле. Сообщается, что такое поведение закарпатского клуба связано с аномальными ставками на поединок с "Горняками", однако официальной позиции клуба пока нет.