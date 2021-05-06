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"Вильярреал" выбил "Арсенал" из Лиги Европы: видеообзор полуфинального матча

"Вильярреал" выбил "Арсенал" из Лиги Европы: видеообзор полуфинального матча
23:55 Чт, 6 Май 2021 Телеграф Фото: Twitter villarrealcf

В четверг, 6 мая, "Арсенал" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимал "Вильярреал". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Арсенал", завершилась со счетом 0:0.

Команды провели равный поединок с небольшим количеством моментов, что закономерно привело к нулевой ничьей. Ближе к победе был "Арсенал", однако мяч никак не хотел лететь в ворота испанского коллектива.

"Арсенал" 0:0 "Вильярреал"

Первый матч (1:2)

Напомним, в первом матче, который состоялся в Испании, "Желтая субмарина" обыграла "Канониров" со счетом 2:1. Таким образом, в следующий раунд еврокубка пробился именно испанский клуб. В финале Лиги Европы, который состоится в польском Гданьске 26 мая, "Вильярреал" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Лиге чемпионов будет английский финал.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Вильярреал, Футбол.
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