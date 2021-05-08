Вот это пушка: вратарь ошалел от выстрела американского футболиста (видео)

В начале мая в регулярном сезоне МЛС "Сан-Хосе Эртквейкс" обыграл "ДС Юнайтед" со счетом 4:1. Украшением матча стал невероятный пушечный гол в исполнении Джексона Юилла.

При счете 2:1 в пользу "Сан-Хосе" на 43-й минуте поединка американский полузащитник Юилл дальним ударом с лету поразил ворота гостей. Примечательно, что выстрел Джексона был такой силы, что кипер "ДС Юнайтед" Сайц не сумел среагировать на него, несмотря на то, что мяч летел по центру ворот.

Видео пушечного гола Юилла:

Видеообзор матча "Сан-Хосе Эртквейкс" - "ДС Юнайтед":

Отметим, "Сан-Хосе Эртквейкс" на данный момент является лидером Западной конференции МЛС, ДС Юнайтед находится в середине турнирной таблицы Восточной конференции.

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