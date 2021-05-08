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В чемпионате Украины болельщик проник на поле во время матча и начал забивать голы (видео)

В чемпионате Украины болельщик проник на поле во время матча и начал забивать голы (видео)
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Во время матча 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге "Николаев" - "Черноморец" случился конфуз. На поле появился незваный гость, передает NikLife.

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Впервые за долгое время в Николаеве допустили болельщиков на стадион. Фаны заполнили местную арену практически наполовину, однако одному болельщику места на трибуне  оказалось маловато, и он решил следить за игрой прямо на футбольном поле.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу хозяев на поле проник болельщик, который подошел к рамке ворот "Черноморца" и начал штамповать голы в ворота одесской команды. Кипер "Моряков" отошел от своих владений, ведь футбольное действия на ту минуту проходило у ворот "Николаева".

Затем болельщик-голеадор покинул поле, но сразу же вернулся, чтобы провести "разминку" и поцеловать газон. После этого его наконец-то заметили сотрудники стадиона, которые вывели незваного гостя за пределы поля.

Отметим, в итоге игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист в Первой лиге отыграл больше тайма со сломанной ногой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 62

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ФК Черноморец, Футбол, Первая лига, ФК Николаев.
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