Украинский вратарь пропустил нелепый гол (видео)

В матче 25-го тура Первой лиги "Николаев" - "Черноморец" было весело.

Хозяева открыли счет в первом тайме благодаря странным действиям вратаря "Черноморца" Романа Пидкивки. Кипер, получив передачу от защитника, не заметил как на него на полном ходу бежит футболист "Николаева" Владислав Охрончук. В итоге Охрончук в подкате бросился под вратаря, и мяч рикошетом от его ноги залетел в ворота. Одесситы сумели отыграться уже в компенсированное ко второму тайму время. На 92-й минуте Артур Авагимян ударом с линии вратарской сравнял счет.

Видео конфуза Пидкивки - в обзоре матча "Николаев" - "Черноморец":

Добавим, что "Черноморец" (52 очка) идет вторым в турнирной таблице Первой лиги и претендует на повышение. "Николаев" (40 очков, пятое место) также борется за попадание в тройку лучших.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время матча "Николаев" - "Черноморец" на поле проник болельщик, который решил забить несколько голов.