Скачать
Суббота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В чемпионате Украины болельщик проник на поле во время матча и начал забивать голы (видео)
В чемпионате Украины болельщик проник на поле во время матча и начал забивать голы (видео)
"Никогда не жаловался": Зинченко удостоился похвалы от Гвардиолы
"Никогда не жаловался": Зинченко удостоился похвалы от Гвардиолы
Друг Макгрегора победил "Питбуля" в кровавом бою (видео)
Друг Макгрегора победил "Питбуля" в кровавом бою (видео)
"Шахтер" показал, что происходило в подтрибунном помещении перед скандальным матчем с "Минаем" (видео)
"Шахтер" показал, что происходило в подтрибунном помещении перед скандальным матчем с "Минаем" (видео)

Украинский вратарь пропустил нелепый гол (видео)

Украинский вратарь пропустил нелепый гол (видео)
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram chernomoretsfc

В матче 25-го тура Первой лиги "Николаев" - "Черноморец" было весело. 

В чемпионате Украины команды обменялись голами-красавцами (видео)

Хозяева открыли счет в первом тайме благодаря странным действиям вратаря "Черноморца" Романа Пидкивки. Кипер, получив передачу от защитника, не заметил как на него на полном ходу бежит футболист "Николаева" Владислав Охрончук. В итоге Охрончук в подкате бросился под вратаря, и мяч рикошетом от его ноги залетел в ворота. Одесситы сумели отыграться уже в компенсированное ко второму тайму время. На 92-й минуте Артур Авагимян ударом с линии вратарской сравнял счет.

Видео конфуза Пидкивки - в обзоре матча "Николаев" - "Черноморец":

Добавим, что "Черноморец" (52 очка) идет вторым в турнирной таблице Первой лиги и претендует на повышение. "Николаев" (40 очков, пятое место) также борется за попадание в тройку лучших.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время матча "Николаев" - "Черноморец" на поле проник болельщик, который решил забить несколько голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 550

Все по теме:

ФК Черноморец, Футбол, Первая лига, ФК Николаев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это пушка: вратарь ошалел от выстрела американского футболиста (видео)
02 Боец ММА перетерпел жуткий болевой прием, а затем нокаутировал соперника (видео)
03 Боец ММА лютым ударом ногой сплющил нос сопернику (видео)
04 Непобедимый "Принц" за семь секунд нокаутировал соперника (видео)
05 В АПЛ футболист забил невероятный пушечный гол (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь