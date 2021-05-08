Неймар подлил контракт с ПСЖ (видео)

Французский "Пари Сен-Жермен" официально объявил о новом контракте со звездой клуба Неймаром. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Сообщается, что бразильский футболист подписал контракт с ПСЖ еще на три сезона до 30 июня 2025 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, в год Неймар будет зарабатывать €30 млн плюс бонусы с учетом вычета налогов.

"Я очень рад продолжить свое приключение в "Пари Сен-Жермен". Я очень счастлив в Париже и горжусь тем, что являюсь частью этой команды, работаю с этими игроками, великим тренером и являюсь частью истории этого клуба", - заявил Неймар при подписании нового контракта.

ПСЖ опубликовал яркий ролик в честь данного события:

Du 3 août 2017 à aujourd'hui : L'histoire continue Le meilleur de @neymarjr sous le maillot du @PSG_inside #NeymarJr2025 pic.twitter.com/Ft952cACYm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021

Неймар с 85 голами и 51 передачей в 112 играх за команду входит в десятку лучших бомбардиров ПСЖ. Бразилец в Париже завоевал 9 трофеев: три титула Лиги 1, два Кубка Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Неймара 15 голов и 10 результативных передач во всех турнирах на клубном уровне.

"Телеграф" напоминает, что ПСЖ не сумел выйти в финала Лиги чемпионов сезона 2020/21, уступив "Манчестер Сити".